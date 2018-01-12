Бывшего мэра Рима приговорили к двум годам тюрьмы за ужины за счет городского бюджета

Апелляционный суд Италии приговорил бывшего мэра Рима Игнацио Марино на два года лишения свободы.

Об этом сообщает ANSA, передает Европейская правда.

В суде первой инстанции Марино ранее был оправдан. Марино обвинили в том, что он использовал официальные банковские счета для оплаты ужинов со своей семьей в ресторанах.

Прокуратура заявила о 50 подобных случаях на общую сумму 13 тысяч евро. Генеральный прокурор Италии потребовал для бывшего мэра 2,5 года заключения.

Марино предлагал возместить средства, которые, согласно обвинениям, он потратил из городского бюджета. В октябре 2015 года он подал в отставку.

Марино заявил о «политически мотивированном приговоре, учитывая выборы» и пообещал подать кассационную жалобу на приговор Апелляционного суда.

- Я никогда не потратил ни одного евро государственных денег на частные цели, - сказал он.

Напомним, в Италии умер «босс боссов» сицилийской мафии, приговоренный к 26 пожизненным заключениям.