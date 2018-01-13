«Символика РФ и оружие»: СБУ нагрянула в «боевое крыло» УПЦ МП в Запорожье

В четверг, 11 января, в Запорожье были проведены обыски у представителей пророссийской общественной организации Союз православный Радомир, которая предоставляла «охранные услуги» Запорожский епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

Во время санкционированных судом обысков оперативники СБУ изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали патриот России, пророссийскую символику, распечатки с текстами антиукраинского содержания.

Напомним, что прокуратура открыла дело из-за отказа священников УПЦ МП отпевать погибшего двухлетнего мальчика, антиукраинских высказываний представителей московской церкви и Союза православный Радомир.

По версии следователей, представители церкви и Радомира нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов.