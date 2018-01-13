Экс-комбат получил два года тюрьмы за взятку в размере 5 тысяч гривен от подчиненного

Соломенский районный суд Киева приговорил бывшего командира дисциплинарного батальона к двум годам лишения свободы за получение взятки от подчиненного.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«12 января 2018 года приговором Соломенского районного суда г. Киева командир дисциплинарного батальона подполковник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины, а именно в получении неправомерной выгоды от подчиненного за непривлечение к дисциплинарной ответственности», — написал Лысенко.

Следствием и судом установлено, что командир дисциплинарного батальона требовал у подчиненного 5 тысяч гривен взятки.

Обвиняемому назначено наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением права занимать должности связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года.

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