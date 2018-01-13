У николаевского предпринимателя выявили незаконные 2,5 тысячи литров игристого вина и 5 тысяч пачек сигарет

В Николаеве пограничники и налоговая милиция обнаружили более 2,5 тысячи литров игристых вин, которые продавались без лицензии, и 5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок.

Об этом сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Согласно оперативной информации пограничники и налоговики установили, что один из предпринимателей Николаева реализует через Интернет игристые вина без наличия лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками.

По результатам обыска помещений из незаконного оборота изъято почти 3,7 тысячи бутылок продукции, общая стоимость которой превышает полмиллиона гривен. Кроме того, выявлено еще пять тысяч пачек сигарет без акцизных марок.

Относительно правонарушителя составлен протокол об админправонарушении по части 1 статьи 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности»). Следственные действия продолжаются.