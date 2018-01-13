«Выдумка и провокация»: депутат Одесского облсовета прокомментировал обвинения НАБУ в попытке дачи взятки

Депутат Одесского облсовета Олег Бабенко заявил, что сообщения о том, что он предлагал взятку в размере 500 тыс. долларов представителям НАБУ являются «выдумкой и провокацией».

Свое заявление Бабенко разместил на странице в Facebook.

«(Информация о причастности к взятке) ничто иное, как мыльный пузырь, который не имеет под собой реальных оснований», - заявил депутат, отверг все обвинения и потребовал от НАБУ «либо обнародовать любые доказательства против меня, либо извиниться».

«Также не соответствует действительности информация о том, что мне сообщили о подозрении. О всем происходящем я узнал из СМИ. «Пидозру» мне никто не вручал», - добавил Бабенко.

По словам депутата, в ближайшее время он "вернется в Киев и сам придет в НАБУ".

«Если у них будут ко мне вопросы я отвечу на каждый из них», - добавил он и заявил, что готов отстоять свою правоту «в честных и прозрачных судебных процессах».

Напомним, 12 января Генеральная прокуратура Украины и НАБУ сообщили депутату и его сообщнику о подозрении в попытке дать взятку 500 тысяч долларов за снятие ареста со 185 миллионов гривен, находящихся на счетах фирмы, которая имеет отношение к депутату. Сам инцидент случился в декабре.

В ГПУ уточнили, что местонахождение подозреваемых не установлено, и не исключили, что объявят их в государственный и международный розыск. Уголовное производство открыто по части 3 статьи 369 УК Украины (предложение неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).