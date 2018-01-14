Полиция Нью-Йорка раскрыла дело об изнасиловании 24-летней давности

Фото: NY Daily News Местная полиция Нью-Йорка, которая спустя 20 лет отправила на ДНК-экспертизу образцов, собранных с одежды и тела женщины, раскрыла дело об изнасиловании 1994 года, жертву которого обвиняли в обмане.

Об этом сообщает Медуза.

Так, 26 апреля 1994 года 27-летняя женщина, чье имя до сих пор не разглашается, обратилась в полицию Нью-Йорка, заявив, что ее изнасиловали в бруклинском Проспект-парке. Она утверждала, что отправилась на пробежку, а по пути домой, на одной из дорожек парка, на нее напал мужчина, вооруженный палкой, схватил за шею, в результате чего она потеряла сознание, и утащил в кусты. Он изнасиловал ее, а потом ограбил. По словам жертвы, мужчина был афроамериканцем, как и она сама. Кроме того, известно, что девушка была лесбиянкой.

В свою очередь, представитель полиции Нью-Йорка Джон Миллер официально заявил, что ее история показалась следователям не слишком правдоподобной: по их мнению, на теле жертвы было недостаточно следов физического насилия, а сама она путалась в показаниях.

«Два дня спустя в газете NY Daily News вышла колонка журналиста Майка МакЭлари под заголовком «Настоящее преступление — это ложь об изнасиловании». Журналист, опираясь на слова полицейских, утверждал, что в полиции женщине никто не поверил, а ее саму должны арестовать за дачу ложных показаний. По его информации, жертва придумала всю историю с изнасилованием, чтобы «прорекламировать» марш против насилия над ЛГБТ, в котором она собиралась принять участие», - говорится в сообщении.

Почти двадцать лет спустя полиция Нью-Йорка решила провести ДНК-тестирование биологических образцов, собранных с тела и одежды пострадавшей женщины — и смогла выяснить личность преступника. Им оказался 68-летний серийный насильник Джеймс Эдвард Уэбб, отбывающий заключение в тюрьме строгого режима Синг-Синг. В 1970-х он был осужден на 20 лет за изнасилование шести женщин, а после своего освобождения изнасиловал еще четырех женщин, был арестован в 1995 году и осужден еще на 75 лет. Его внешность совпадает с фотороботом, составленным в 1994 году со слов пострадавшей.

Адвокат женщины, которой не верили больше 20 лет, заявил, что она восприняла новость «очень эмоционально».

«11 января 2018 года в NY Daily News, где были опубликованы статьи МакЭлари о «ложном обвинении в изнасиловании», вышел текст с заголовком «Правда об изнасиловании: жертва, полицейские и колумнист». В нем газета признает, что источники МакЭлари были неправы — и журналист тоже. Издание осуждает сотрудников полиции, предоставивших МакЭлари ложную информацию, и говорит, что их действия и колонки журналиста усилили боль женщины: «Полиция и журналисты должны вынести из этого урок и никогда не повторять этот грех», - говорится в сообщении.

Напомним, что николаевский уголовный розыск раскрыл убийство 14-летней давности, совершенное из-за ревности.