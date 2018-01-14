В Николаеве жестоко избили 12-летнего школьника

В Николаеве вечером 12 января жестоко избили 12-летнего школьника.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В полиции уточнили, что избитого мальчика на улице нашел прохожий, который и вызвал скорую медицинскую помощь на место происшествия. Медики госпитализировали семиклассника с многочисленными травмами в Николаевскую областную детскую больницу. Пока в полиции не озвучивают версию случившегося.

По информации редакции «Преступности.НЕТ», мальчика избил родственник девочки, с которой он общался в социальных сетях. В результате побоев школьник получил значительные травмы туловища и головы. В частности, у него переломан нос, челюсть, плечо, есть сотрясение мозга, множество ссадин и ушибов.

Напомним, на Днепропетровщине двое подростков избили и порезали ножом школьника за компьютер.