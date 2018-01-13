На Одесчине неизвестный выстрелил из гранатомета в кафе - разрушена стена здания

В городе Белгороде-Днестровский Одесской области ночью неизвестный выстрелил из гранатомета в кафе, пострадавших нет.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В 2.05 в Белгород-Днестровский отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный из огнестрельного оружия осуществил выстрел в здание заведения общественного питания. В результате выстрела разрушена стена здания. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского отдела полиции, руководство областного главка, работники кинологической и взрывотехнической служб.

«Установлено, что в результате выстрела произошло разрушение стены здания. С места происшествия изъяты цилиндрический тубус, предварительно от ОРПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожную сумку и другие вещественные доказательства», - сообщили в управлении.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Для проведения досудебного расследования создана усиленная следственно-оперативная группа. По некоторым данным, выстрел произведен в стену пиццерии.

Напомним, ранее на Днепропетровщине из гранатомета обстреляли автомобиль с полицейскими.