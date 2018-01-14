«В доме давно не жил»: суд оправдал обвиняемого в выращивании и хранении каннабиса николаевца

Суд оправдал ранее судимого за кражу жителя Николаева, который обвинялся в выращивании и хранении конопли.

Об этом говорится в приговоре Жовтневого районного суда Николаевской области.

Мужчина обвинялся в том, что на территории частного дома по месту жительства своих родителей, посеял и выращивал кусты конопли. Во время санкционированного обыска по этому адресу полицейские обнаружили и изъяли 43 растения конопли. Также на территории домовладения полиция нашла сыто, через которое перетиралось наркосодержащее растение, устройство для курения наркотиков и около полкилограмма готового к употреблению каннабиса.

Сам обвиняемый отрицал свою причастность к выявленным наркотикам и уверял, что длительный период не проживал по указанному адресу. Родители обвиняемого в суде рассказали, что их огород не обрабатывался и там было много бурьянов, поэтому не знали, что среди них проросла конопля. Кроме того, они уверяли, что купили дом несколько лет назад и не обсматривали содержимое всех помещений. Они также добавили, что сын изредка навещал их дома.

Также в суде оказалось, что еще в 2006 году на улице была изменена нумерация домов, поэтому суд посчитал разрешение на обыск недействительным, а добытые доказательства – недопустимыми. Кроме того, сторона обвинения не смогла доставить в суд свидетелей и их даже не допросили на заседании.

В итоге суд постановил оправдать обвиняемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 309 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта») и частью 1 статьи 310 («Посев или выращивание снотворного мака или конопли») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Николаевщине отдали под суд предпринимателя из Березнеговатого за производство наркотиков.