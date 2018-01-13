В Киеве посетители аптеки задержали мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями для больного ребенка

В пятницу вечером, 12 января, в Днепровском районе Киева неравнодушные граждане задержали мужчину, который похитил из аптеки ящик с благотворительными взносами для больного ребенка.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

«Благотворительный фонд собирал деньги на лечение ребенка, а злоумышленник забежал в аптеку и забрал ящик… По прибытию правоохранители обнаружили 30-летнего местного жителя, которого держали посетители аптеки», - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве женщина вовремя заметила «щипача» в «маршрутке» и его задержали.