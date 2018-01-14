В Генпрокуратуре пояснили, зачем засекретили спецконфискацию «денег Януковича»

Решение засекретить приговор Краматорского суда о конфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича было связано с интересами следствия прежде всего.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире Громадського радио.

По его словам, расследование относительно возможной причастности компании Investment Capital Ukraine к выводу из Украины средств еще продолжается.

- Более года назад мы допросили руководителя этой компании, мы подвергли сомнению документы, подтверждающие легальность средств и финансовых сделок. Поэтому мы более двух месяцев назад отправили запрос для проведения экономической экспертизы в одно из судебных экспертных учреждений Украины. Сейчас экспертиза продолжается, - сказал Енин.

Он добавил, что деятельность должностных лиц как этой компании, так и государственных банков и Нацбанка Украины является предметом целого ряда других уголовных производств, осуществляемых в Генпрокуратуре и НАБУ.

По словам Енина, приговору Краматорского суда предшествовало около 30 других приговоров. Таким образом, к уголовной ответственности привлечены более 20 физических лиц. Среди них есть и чиновники высшего уровня, например, заместители глав министерств при Викторе Януковиче.

Замгенпрокурора также сообщил, что конфискованные средства уже 8 месяцев находятся в государственной казне и могут расходоваться на нужды страны.

- В июле прошлого года парламент Украины единогласно проголосовал по целевому использованию этих средств на социальные проекты, например, строительство дорог, медицину, образование и обеспечение обороноспособности страны, - уточнил Енин.

Напомним, ранее стало известно, что украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала беглому президенту Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 миллиарда в период с 2012 по 2014 год.