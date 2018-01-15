Исполком утвердил новый тариф «Николаевводоканала» – из него исключили поверку счетчиков

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Литвинова, Казакова
Исполнительный комитет Николаевского городского совета единогласно утвердил новый тариф на водоснабжение.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома в понедельник, 15 января.

Напомним,  ранее сообщалось, что с 17 декабря «Николаевводоканал» понизит тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению.

Так, начальник отдела цен и ценовой политики департамента экономического развития Николаевского горсовета Елена Боличевская рассказала, что тариф на водоснабжение уменьшился, в связи с исключением из него периодической поверки счетчиков.

- Тарифы уменьшаются, потому что «Николаевводоканал» работает по постановлениям, которые приняты Нацкомиссией, которая осуществляет государственное урегулирование  в сферах энергетики и коммунальных услуг. В соответствии с постановлением №1343 и 1344 тарифы на водоснабжение «Николаевводоканала» уменьшаются, поэтому мы приводим их в соответствие, - рассказала она.

Напомним, что ранее ГКП «Николаевводоканал» опровергло повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Людмила Жерновская

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