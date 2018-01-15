Исполком Николаевского горсовета увеличил размер помощи на захоронение усопших до 40% от суммы

Исполком Николаевского городского совета увеличил размер помощи на захоронение усопших.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома в понедельник, 15 января.

Так, глава администрации Центрального района Александр Берёза рассказал, что с внесением дополнений в решение исполкома от 23 марта 2007 года №666 «О порядке предоставления помощи на погребение некоторых категорий лиц исполнителю волеизъявления умершего или лицу, которое обязалось похоронить умершего», помощь на захоронение составит 40% от всей суммы расходов.

- Помощь на захоронение предоставляется лицам, которые обратились на протяжении 6 месяцев после смерти аспиранта, докторанта, клинического координатора, студента высшего учебного заведения 1-4 уровня аккредитации, который учится на дневном обучении, ученика профессионально-технического учебного заведения, если умерший не удерживался лицом, застрахованным в системе общеобязательного государственного социального страхования; лица, находившегося на иждивении указанных лиц, - рассказал Берёза.

Также в этот список входят:

- дети, на которых один из родителей, не застрахованный в системе общеобязательного государственного социального страхования, получал помощь согласно Закону Украины «О государственной помощи семьям с детьми»;

- лица не застрахованные в системе общеобязательного государственного социального страхования, получавшие на ребенка помощь в соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми» или Закона Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям - инвалидам»;

- лица, не достигшие пенсионного возраста и на момент смерти не работающие, не находившиеся на службе, не зарегистрированные в центре занятости как безработные;

- лица, не имеющие право на получение пенсии или государственной социальной помощи в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющие права на пенсию, и инвалиды».

В то же время член исполкома Александр Демьянов поинтересовался, может ли больница, которая за свои средства захоранивает усопших, рассчитывать на денежную компенсацию. Глава администрации ответил, что после соответствующего обращения, больнице могут компенсировать 40% от суммы, что составит 700 гривен.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева на остановке обнаружили мертвым бездомного поэта.