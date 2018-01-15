«Систематически вымогали деньги с водителей»: в Харькове СБУ задержала на взятке патрульных полицейских

В Харькове сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры, при содействии руководства Управления патрульной полиции и во взаимодействии с подразделением внутренней безопасности полиции разоблачили на взятках группу патрульных полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что действующие работники Управления патрульной полиции организовали механизм систематического вымогательства денег с водителей за якобы нарушение правил дорожного движения. Как посредника патрульные привлекли водителя такси.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факты получения участниками группы взяток от местных жителей. Сотрудники СБ Украины задержали трех полицейских после получения очередной взятки от водителя в размере более двадцати тысяч гривен.

Уголовное производство осуществляется по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, в Виннице СБУ задержала адвоката, вымогавшего 15 тысяч долларов.