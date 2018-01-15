В Николаеве планируют «очистить Соборную» от рекламы – исполком отказал в продлении сервитутов МАФам

Александра Ефименко Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета отказали в продлении договора земельного сервитута объектам, у которых срок договора истёк.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома в понедельник, 15 января.

Так, исполняющая обязанности начальника управления земельных ресурсов Николаевского горсовета Александра Ефименко рассказала, что отказано в продлении пока только тем объектам, у которых срок действия договора истёк.

- Управлением Ермолаева была проведена инвентаризация по улице Соборной для выполнения протокольного поручения сессии городского совета и выполнения поручения Татьяны Викторовны. По улице Соборной размещены объекты, которые имеют договоры аренды и договоры личного срочного сервитута. В этом проекте решения только договора личного срочного сервитута, что входит в полномочия исполкома городского совета, — отметила она.

В свою очередь член исполкома Владимир Тимошин поинтересовался целью отказа в продлении договора этим объектам и тем, не установят ли на их месте другие. В ответ исполняющая обязанности городского головы – секретарь Николаевского городского совет Татьяна Казакова сказала, что сейчас проводится ревизия рекламы для «очищения Соборной».

Ранее сообщалось, что только на четыре временных сооружения, установленных на центральной улице Николаева – Соборной, у собственников есть действующие документы, у всех остальных – они просрочены.