В Николаеве суд продолжил изучать «прослушку» по «делу Наума»

Адвокаты Максим Михайлюк и Екатерина Сидорчук с обвиняемыми Игорем Науменко, Евгением Грудским и Игорем Уваровым Заводский районный суд Николаева во вторник, 15 января, продолжил изучать аудиозаписи по уголовному производству относительно Игоря Науменко, Евгения Грудского и Игоря Уварова, которых обвиняют в вымогательстве денег.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В начале судебного заседания адвокаты обвиняемых акцентировали внимание на том, что данные негласных следственных (розыскных) действий записаны на диск, который не может быть первоначальным носителем, на который непосредственно записывались аудио- и видеоматериалы. По мнению стороны защиты, в суде должны изучаться именно оригиналы записи, а не их копия, в которой эти записи якобы могут быть смонтированными.

Суд все же принял решение продолжить исследование этих доказательств, подчеркнув, что доказательства уже утверждены и приобщены к материалам уголовного производства.

В судебном заседании обнародовали две аудиозаписи. В первой запечатлен разговор от 12 мая 2016 году потерпевшего Андрея Савова со своими уже бывшими руководителями с «Николаевоблэнерго» Наталией Куличенко и Игорем Николаенко возле здания Апелляционного суда Николаевской области. Также в беседе участвуют обвиняемые Игорь Науменко, Евгений Грудский и Игорь Уваров.

В ходе беседы директор филиала Николаевского района Южного округа ПАО «Николаевоблэнерго» Наталия Куличенко и ее заместитель Игорь Николаенко говорят, что платили свои деньги за Савова. Также звучит о том, что адвоката наняли Савову, чтобы он «не ляпнул ничего лишнего».

Обвиняемые также говорят Савову, что люди потратили свои 80 тысяч гривен, а не из «кассы» и их нужно вернуть.

Игорь Науменко Судья Дмитрий Никитин Прокурор Денис Стоянов

Савов рассказывает, что и так уже занимал две тысячи долларов для оплаты услуг адвоката Сергея Маркина и еще тысячу для оплаты штрафа. Также с потерпевшим обсуждают, что у него есть два автомобиля, которые тот может продать для погашения долга перед Куличенко и Николаенко. Вся беседа заканчивается тем, что Савов должен подумать, где взять деньги и потом позвонить сообщить о своем решении.

Второй разговор уже состоялся 26 июня во время встречи Андрея Савова с Евгением Грудским и Игорем Уваровым.

После этого суд в связи с занятостью объявил перерыв в заседании до 23 января.

По окончанию заседания обвиняемые начали высказываться, что в уголовном производстве нет признаков инкриминируемого им вымогательства.

– Савов зачем меня позвал? Чтобы я был гарантом. Где 189-я статья? Позвали на встречу меня гарантом. Поприсутствовал, называется, – возмутился после заседания Игорь Науменко.

Евгений Грудский Игорь Уваров

Как известно, 29 ноября 2016 года инженера филиала Николаевского района Южного округа ПАО «Николаевоблэнерго» Андрея Савова задержали при получении взятки в 22 тысячи гривен. В прокуратуре тогда сообщили о квалификации по части 3 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины («Получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством»). Позже Савов пошел на сделку со следствием и признал свою вину. В итоге 24 февраля 2017 года суд вынес Савову приговор, которым тот был признан виновным в совершении преступления уже по части 1 статьи 368 УК Украины и понес наказание в виде штрафа в 25,5 тысяч гривен.

Напомним, что 3 июля 2017 года в Николаеве оперативники и спецназ СБУ «Альфа», а также следователи николаевского главка полиции задержали так называемого «смотрящего» Игоря Науменко и его сообщников. Вооруженных злоумышленников задержали за вымогательство 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. Позже стало известно, что деньги Науменко, Грудский и Уваров требовали от вышеупомянутого Андрея Савова за якобы решенный за него в суде вопрос.