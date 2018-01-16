В Николаеве суд продлил арест подозреваемым в аферах с имуществом через электронные реестры

Центральный районный суд Николаева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемым организатору и исполнителю мошеннических схем по завладению недвижимостью.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

Как известно, в июле 2016 года в Николаеве СБУ задержала трех мошенников, которые несанкционированно при помощи поддельных паспортов вмешивались в работу государственных электронных реестров и незаконно переоформляли права собственности на имущество.

Согласно материалам следствия, 38-летний николаевец в январе 2017 подыскал двух подельников для совершения преступлений, связанных с мошенническими действиями, путем внесения недостоверных сведений в Государственные реестры движимого и недвижимого имущества.

В феврале 2017 года используя поддельный паспорт с вклеенной фотографией 42-летнего фигуранта уголовного производства и свидетельство о праве собственности, подозреваемые осуществили в Государственном реестре прав на недвижимое имущество запись о регистрации квартиры в Николаеве по одному из них. Кроме того, позже в Киеве подозреваемые провели ​​фиктивную сделку купли-продажи и переоформили еще раз квартиру на третьего соучастника схемы. Последний также использовал поддельный паспорт на другое имя с вклеенной фотографией.

Также при помощи поддельного паспорта, последний получил кредит на автомобиль «Volkswagen», который впоследствии продал.

Прокурор поддержал ходатайство о продлении срока действия меры пресечения подозреваемым. Также прокурор приобщил к документу новое сообщение о подозрении, согласно которому 38-летний подозреваемый в организации мошеннической схемы с помощью поддельных документов завладел еще тремя объектами недвижимости в Николаеве, а также пытался с использованием поддельного паспорта завладеть автомобилем марки «KIA».

В судебном заседании прокурор отметил, что имеющиеся риски укрытия от следствия и продолжения совершения аналогичных преступлений не исчезли. Кроме этого он обратил внимание суда на тот факт, что подозреваемый 38-летний николаевец дважды ранее привлекался к уголовной ответственности.

Сами подозреваемые и их адвокаты просили отказать в удовлетворении ходатайства.

В итоге суд постановил продлить срок содержания под стражей в отношении подозреваемых до 11 марта 2018 года с возможностью освобождения из-под стражи под залог. 38-летний подозреваемый в организации схемы может выйти под залог в 1,2 миллиона гривен, а 42-летний исполнитель – 160 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве задержали ОПГ, промышлявшую разбоями и отбором жилья, а в ее составе оказались полицейские.