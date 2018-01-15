«Незаконно построен»: Хозяйственный суд постановил снести «Мама Пляж» в Коблево

Хозяйственный суд Николаевской области признал недействительным свидетельство на недвижимость - торгово-развлекательного комплекса общей площадью 907,7 кв. м. расположенного в селе Коблево. Решение предусматривает восстановление состояния земельного участка путем сноса объекта.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Установлено, что указанный объект незаконно построен на земельном участке пляжной зоны Черного моря, что привело к использованию земли вопреки его целевому назначению.

В связи с этим в 2016 году прокурором в суд предъявлено соответствующее исковое заявление в интересах государства, которое неоднократно рассматривалась судами.

«9 января 2018 года иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Указанное обеспечит возврат территориальной общине села Коблево земельного участка прибрежной защитной полосы Черного моря и возможность дальнейшего использования исключительно по целевому назначению», - говорится в сообщении.

Отметим, что речь идет о «Мама-пляж», которым владеет депутат Коблевского сельсовета, председатель земельной комиссии и бизнесмен Олег Изман.

Напомним ранее сообщалось, что в прокуратуре Николаевской области заявили, что «продолжают отсуживать незаконно розданные ценные земли Черного моря в селе Коблево».