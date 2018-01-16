Убийство 21-летней жительницы Николаева, чье тело выбросили в камыши: Осужденные пытаются обжаловать приговор

Юлия Малущенко Центральный районный суд признал двоих николаевцев Дмитрия Верлянко и Артура Мунежкина в жестоком убийстве 21-летней Юлии Малущенко, приговорив их к 15 и 13 годам лишения свободы соответственно. На соответствующий приговор суда оба осужденных и их защитники подали апелляционные жалобы.

Об этом свидетельствуют обвинительный приговор Центрального райсуда от 22 августа 2017 года и определение Апелляционного суда Николаевской области об окончании подготовки и назначения рассмотрения от 5 января.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оба подсудимых обвинялись в том, что 1 августа 2014 года они, действуя по предварительному сговору между собой по корыстным мотивам, убили девушку, завладели ее имуществом, а тело вывезли из квартиры и оставили в кустах камыша возле поликлиники УМВД Украины в Николаевской области по улице Флотская, 71.

Изначально оба обвиняемых не признавали своей вины в содеянном. Потом один из них - Верлянко рассказал в суде, как утопил Юлию.

В конце 2015 года суд выявил пробелы в расследовании дела, связанные в частности с недобросовестностью следователей. Фактически оказалось, что после нескольких месяцев рассмотрения дела у суда ответствовали исчерпывающие доказательства того, что девушка вообще была убита. В связи с этим были проведены дополнительные экспертизы, которые установили, что причиной смерти была механическая асфиксия в результате удушения.

В итоге суд посчитал доказанной вину обоих подсудимых в умышленном убийстве, только не из корыстных мотивов. В суде выяснилось, что Дмитрий Верлянко хотел таким образом прекратить какие-либо отношения с Юлией, с которой ранее состоял в гражданском браке, а Артур Мунежкин – выполнял роль его пособника за обещанное вознаграждение. Именно для того, чтобы рассчитаться за пособничество, Верлянко после совершенного убийства снял со своей жертвы золотые украшения, а также завладел ее мобильным телефоном и ноутбуком, которые в дальнейшем передал Мунежкину.

«Оценивая приведенные доказательства в их совокупности, суд считает доказанным, что личные отношения, которые сложились между Дмитрием Верлянко и Юлией Малущенко заключались в том, что она настаивала на продолжении близких отношений с ним, а обвиняемый в действительности стремился положить конец любым отношениям с ней», - говорится в приговоре суда.

Назначая наказание, суд в частности учитывал, что в течение 2011-2013 годов Верлянко проходил в Николаеве военную службу во Внутренних Войсках в конвойном взводе (сначала - срочную, а затем - по контракту)

«Также суд учитывает, что даже по прошествии трех лет обвиняемый, находясь в местах предварительного заключения и осознавая возможность применения к нему наказания, не пришел к выводам о необходимости раскаяния в совершенных им действиях», - говорится в приговоре.

Оба были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1ст.115 («Умышленное убийство»), ч.1 ст.185 («Кража»).

Апелляционный же суд принял их жалобы к рассмотрению и назначил предварительное заседание на 20 февраля текущего года.