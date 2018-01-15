Николаевская полиция составила админпротоколы на продавцов самогона

В Николаеве ходе проведения отработки, которая проходила 12 и 15 января, сотрудники полиции Заводского отдела полиции, выявили факты торговли самогоном на улице Андреева и изъяли у реализаторов 7,5 литров спиртного напитка.

Об этом сообщает Управление превентивной деятельности ГУ НП в Николаевской области.

Так, сотрудники полиции задокументировали четыре факта покупки спиртных напитков домашнего производства и в порядке ст. 177 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Приобретения самогона и других горячительных спиртных напитков домашней выработки») составили на лица протоколы, что влечет за собой наложение штрафа от одного до пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Относительно двух правонарушителей-реализаторов полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 164-16 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности»).

Также полицейские изъяли 7,5 литров самогона, который, до принятия судебного решения, будет находиться на ответственном хранении в Заводском отделе полиции.

«Санкцией указанной статьи предусмотрено наложение на нарушителя взыскания в виде штрафа от ста до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 - 8500 гривен) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения данного административного правонарушения, или без такой», - говорится в сообщении.

Напомним, что у николаевского предпринимателя выявили незаконные 2,5 тысячи литров игристого вина и 5 тысяч пачек сигарет.