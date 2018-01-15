В Киеве ректор сделал себе ремонт на 270 тысяч гривен за счет вуза

В Киеве ректор одного из частных высших учебных заведений в 2017 году за счет средств на банковском счете вуза приобрел товары для ремонта на сумму свыше 270 тысяч гривен.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Керамическую плитку, сантехнику, мебель для ванных комнат и кухни на баланс вуза ректор не поставил, присвоив их себе.

Ректору, уже бывшему, сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Дело уже расследовано, обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Вуз, исходя из сообщения, расположен в Дарницком районе Киева.

Напомним, скандального экс-ректора налоговой академии Мельника оправдали по делу о хищении госимущества.