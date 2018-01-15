Депутат Николаевского горсовета от «Оппоблока» Копейка задержан за дачу взятки прокурору в четверть миллиона гривен

Игорь Копейка В понедельник вечером, 15 января, в Николаеве сотрудники управления защиты экономики в Николаевской области при процессуальном руководстве прокуратуры Николаевской области проводят санкционированные судом обыски у депутата Николаевского горсовета от «Оппозиционного блока» Игоря Копейки, сам депутат уже задержан.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в Генпрокуратуре.

По словам собеседника издания, обыски проводятся по месту жительства депутата, а также в офисе его жены – Светланы Ласурии, депутата Николаевского горсовета от «Оппозиционного блока», нотариуса.

Обыски связаны с расследованием уголовного производства по факту хищения бюджетных средств путем создания предприятий и голосованием в ходе сессий городского совета за выделение этих денег. При этом основанием для задержания стала дача взятки прокурору в размере 250 тысяч гривен - сумма передавалась в три этапа.

Уголовное производство было открыто следственным управлением ГУНП в Николаевской области по ст. 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

Редакция попыталась связаться с Игорем Копейкой, однако его телефон оказался отключен.

На данный момент известно о задержании самого Игоря Копейки, его сына Николая, который выполнял функции помощника, а также директоров двух фирм, причастных к схеме хищения средств.

Игорь Копейка с сыном Николаем на сессии горсовета

Справка

Игорь Копейка, родился 1 марта 1968 года в городе Новый Буг, Николаевской области.

С 2007 года по 2011 год возглавлял Главное государственное управления охраны водных ресурсов Николаевской области.

В мае 2013 году был назначен первым заместителем руководителя администрации Корабельного района города Николаева. В январе 2015 года уволился с занимаемой должности.

Депутат IV, V, VI и VII созывов Николаевского городского совета.