В Николаеве суд оставил в силе обвинительный приговор матери, замучившей до смерти трехлетнего сына – она просит разъяснить решение

Осужденная Татьяна Апелляционный суд Николаевской области оставил без удовлетворения жалобу жительницы Николаева, приговоренной к 10 годам лишения свободы за систематическое истязание трехлетнего сына, в результате которого он умер. Она же попросила суд разъяснить ей данное решение.

Об этом свидетельствуют определения Апелляционного суда Николаевщины от 6 июля и от 27 ноября 2017 года.

Напомним, суд признал виновной мать мальчика по ч.2 ст.127 Уголовного кодекса Украины («Умышленное причинение сильной физической боли и страдания путем нанесения побоев, мучений и других насильственных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц») и приговорил к 10 годам лишения свободы.

На теле убитого мальчика были обнаружены следы от систематического избиения, пыток и увечья – после полного исследования эксперты насчитали 40 следов от ударов по разным частям туловища и конечностям, несколько крупных ожогов по телу от кипятка, и несколько – на ладонях обеих рук от тушения окурков сигарет.

Осужденная подала жалобу на этот приговор, попросив его отменить и оправдать ее в предъявленном обвинении. Однако, рассмотрев материалы дела, коллегия судей пришла к выводу, что суд первой инстанции вынес справедливый приговор.

«Выводы суда о доказанности вины подсудимой в совершении указанного в приговоре преступления при обстоятельствах, установленных судом, являются обоснованными, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, подтверждены исследованными в судебном заседании доказательствами, анализ которых приведен в приговоре. Действия обвиняемой квалифицированы верно, - говорится в определении суда. - Суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу».

В итоге обвинительный приговор Центрального районного суда Николаева был оставлен без изменений. После чего осужденная подала заявление о разъяснении ей соответствующего определения апелляционного суда. Рассмотрев данное заявление, суд принял решение о необходимости этапирования осужденной из Уманской исправительной колонии №129 для рассмотрения ее по сути. Заседание назначено на 31 января 2018 года.

Напомним, 24 августа 2013 года в дежурную часть Центрального РОВД поступило сообщение о смерти трехлетнего ребенка. 22-летняя мать мальчика сначала объясняла, что ребенок случайно утонул в ванной во время купания, а врачи не успели вовремя оказать помощь. Но ее слова правоохранителями ставили под сомнение, потому что на теле малолетнего было большое количество синяков, царапин и ожогов.

Главным подозреваемым в смерти малыша тогда был признан его 38-летний отчим, которого в итоге поймали в Мариуполе Донецкой области. Сам он признался, что убил пасынка, запустив в него вешалкой для одежды, и пытался случившееся замаскировать под несчастный случай.

Мать же малыша тем временем рассказывала, что отчим неоднократно избивал ее ребенка и даже изнасиловал его передсмертью.

Однако, и при первом рассмотрении уголовного производства Центральный районный суд полностью доказал вину матери в систематических избиениях мальчика. После года разбирательств по указанному делу был вынесен приговор, матери убитого суд назначил пять лет лишения свободы, а отчима мальчика, который также обвинялся в убийстве, отпустил на свободу. Родственники осужденной остались недовольны таким решением суда, а прокуратура приготовила апелляцию. Суд второй инстанции отправил производство на новое судебное рассмотрение. И во второй раз приговор по сути был ужесточен.