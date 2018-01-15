«Пусть приснится им мультик», – Луценко назвал депутата Копейку руководителем ОПГ

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что депутат Николаевского горсовета от «Оппоблока» Игорь Копейка является руководителем ОПГ, которая систематически на протяжении последних двух лет осуществляла хищения бюджетных средств.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, в Николаеве сотрудники управления защиты экономики в Николаевской области при процессуальном руководстве прокуратуры Николаевской области проводят санкционированные судом обыски у депутата Николаевского горсовета от «Оппозиционного блока» Игоря Копейки, сам депутат уже задержан. Помимо Копейки в уголовном производстве фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.

«Сегодня вечером в Николаеве задержаны с поличным члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции «Оппозиционный блок» Николаевского городского совета Копейка И.Н. при участии своего сына Копейки Н.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ. Эта организация систематически в течение 2016-2017 годов осуществляла хищения бюджетных средств. В декабре 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 тысяч гривен сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом своему руководству», – написал Луценко.

«В настоящее время задержаны пять участников преступной группы. Пусть приснится им мультик», – резюмировал он.

Напомним, в октябре 2017 года четверых депутатов Николаевского городского совета, среди которых был и Игорь Копейка, вызывали на допрос в прокуратуру Николаевской области в рамках расследования уголовного производства по «ОПГ Михаила Титова», известного как «Мультик».