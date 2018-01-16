В Николаеве полиция задержала серийного вора автомобильных аккумуляторов

В Николаеве полиция задержала подозреваемого в совершении не менее 14 краж в автомобилях.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В полиции отмечают, что 22-летний подозреваемый в течение нескольких месяцев совершил ряд краж с автомобилей и гаражей николаевцев. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 20 тысяч гривен.

В основном подозреваемый совершал кражи из автомобилей отечественного производства, которые владельцы оставляли на ночь у подъездов домов. Злоумышленник использовал специальные принадлежности, которыми повреждал автомобильные замки и похищал аккумуляторные батареи.

Также следствие установило, что на счету подозреваемого еще несколько краж из гаражей николаевцев. Оттуда он забирал электроинструменты и другие вещи потерпевших, представлявших для него материальную ценность. Вырученные от сбыта краденого деньги мужчина тратил на еду и одежду.

По согласованию с органами прокуратуры ему сообщили о подозрении в 14 фактах уголовных преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 185 («Кража») Уголовного Кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается. В соответствии с санкциями инкриминируемой статьи мужчине грозит до шести лет заключения. Мера пресечения избирается.

Напомним, в Николаеве полиция вернула украденный электроскутер законному владельцу.