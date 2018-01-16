Полиция Первомайска задержала за грабеж женщины двух несовершеннолетних студентов

В Первомайске оперативники по «горячим» следам задержали двух несовершеннолетних студентов, подозреваемых в грабеже местной жительницы.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области

34-летняя женщина обратилась в отдел полиции с заявлением о том, что стала жертвой грабителей 12 января в 21:20.

«Заявительница рассказала правоохранителям, что около 17:15 в тот вечер она, находясь на микрорайоне Богополь в городе Первомайск, шла к своим знакомым. В это время позади нее неожиданно подбежали двое молодых людей, которые пытались вырвать из ее рук женскую сумочку, но женщина держала ее. Один из воров толкнул женщину, а другой, ударив ее по голове, выхватил из ее рук сумку, в которой находились мобильный телефон и деньги в сумме 600 гривен. После этого грабители с полученной добычей скрылись с места преступления», - говорится в сообщении.

Пострадавшая обратилась в полицию за помощью только через несколько часов после нападения. Не смотря на то, что важное время было потеряно, полицейские установили личности грабителей. Сотрудники полиции выяснили, что грабеж совершили двое несовершеннолетних приятелей - 14-летний ученик одного из лицеев Кривоозерского района и 16-летний студент одного из местных вузов.

В свою очередь, приятели решили ограблением улучшить свое материальное положение. Похищенным подозреваемые распорядились по своему усмотрению: сумку выбросили, деньги разделили между собой и потратили на свои нужды, а мобильным телефоном распорядиться не успели.

После проведения всех необходимых следственных действий потерпевшей вернут похищенный у нее мобильный телефон.

Следственное подразделение Первомайского отдела полиции проводит расследование по уголовному производству по признакам части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

По согласованию с прокуратурой обоим злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время в суде должны избрать подозреваемым меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в августе прошлого года патрульные нашли двух подростков, ограбивших женщину, которые ранее сбежали с детского лагеря.