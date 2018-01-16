Задержание Копейки на взятке – плюс один аргумент за роспуск горсовета Николаева

Помните, в период становления «демократической коалиции» в горсовете в составе БПП+ «Самопомощь» + «Наш Край» нардепы Козырь и Жолобецкий накатали четыре кляузы на, как оказалось, псевдооппонентов из «Оппоблока» – Копейку, Дюмина, Солтыса, Фроленко?

«Мне как народному депутату стало известно о возможных нарушениях действующего законодательства со стороны руководства ЖКП «Південь», которое подконтрольно депутату Николаевского городского совета Копейке Игорю Николаевичу», - писал Жолобецкий в СБУ, Нацполицию и прокуратуру.

Откуда такие выводы, нардеп, конечно же, не уточнял. Но, учитывая тот факт, что они с Копейкой не один год в одном составе горсовета проработали… разве кто-то еще сомневается, что выходцы из этой среды могут быть не осведомлены в тонкостях и установившихся традициях «представления интересов горожан»? Не удивлюсь, что у каждого из новоизбранных через время появляется своя «дойная корова» из состава коммунальных учреждений. За исключением единиц. Кто еще способен оставаться верен принципам и быть человеком.

Так вот, по факту данного заявления Жолобецкого было открыто уголовное производство по ч.2 ст.191 с санкцией в пять лет лишения свободы. Но, как вы уже, наверное, догадались, продолжения истории не было. Помимо журналистских запросов. Промежуточную цель достигли, и заглохло все. Думаете, уважаемый народный депутат задавался целью привлечь «возможных» преступников к ответственности? По-моему, и так все более чем понятно.

И вчерашнее задержание, увы, никак не улучшает положение вещей, наоборот – лишь доказывает верность утверждения, что нынешний созыв погряз в договорняках, коррупции и кулуарщине.

Ведь появление ситуативных «коалиций», любые кадровые назначения от Новинского, ОБ и иже с ними, обсуждение и утверждение новой структуры сейчас – кощунственно. И должно прекратиться. Всем добра!