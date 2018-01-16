В деле по хищению группировкой Копейки денег из николаевского бюджета провели 11 обысков, – прокуратура

В уголовном производстве относительно группировки во главе с депутатом Николаевского горсовета, которая занималась систематическим хищением бюджетных средств, провели 11 обысков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, вечером 15 января при передаче прокурору взятки в 250 тысяч гривен полиция задержала депутата Николаевского горсовета от «Оппоблока» Игоря Копейку. Взятка предлагалась за закрытие уголовного производства относительно невыполнения ремонта крыш, который департамент ЖКХ горсовета заказал в 2016 году заказал у ООО «ПИК «МГБ». Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

«В настоящее время проведено 11 санкционированных судом обысков, денежные средства изъяты, готовятся сообщения о подозрениях и решается вопрос об избрании всем фигурантам меры пресечения», – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточняют, что производство открыто по трем статьям: по части 3 статьи 191, части 3 статьи 369 и части 1 статьи 255 Уголовного кодекса Украины, то есть завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц; предоставление неправомерной выгоды должностному лицу; создание преступной организации.

Отметим, что кроме самого Игоря Копейки полиция задержала также его сына, помощника и двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ. Все фигуранты

Напомним, что помимо Игоря Копейки в уголовном производстве также фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат горсовета от «Самопомощи» Александр Репин.