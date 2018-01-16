«Результат будет большим пшиком, а от самого дела ничего не останется», – адвокат Титова о задержании депутата Копейки

Сергей Войченко По мнению адвоката Сергея Войченка, который в суде представляет интересы николаевского «авторитетного бизнесмена» Михаила Титова, задержание депутата Николаевского городского совета от «Оппоблока» Игоря Копейки в итоге завершится «большим пшиком», а от самого дела со временем ничего не останется.

Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в понедельник вечером, 15 января, в Николаеве задержали депутата горсовета от «Оппозиционного блока» Игоря Копейки, который предлагал прокурору взятку в 250 тысяч гривен.

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко отмечал, что помимо Игоря Копейки задержаны еще четыре человека. А в материалах дела фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.

«Читаю о вчерашнем задержании в Николаевской области. Сотрудники прокуратуры напоминают мне гаишника с «Наша Раша», который не брал взяток. В принципе понятно: по версии следствия, сотруднику прокуратуры предложили взятку в размере 250 тысяч гривен в несколько этапов. А он посмотрел на курс доллара, который скачет, и думает: «Зачем мне брать те гривны, еще и в три этапа?! Непонятно какая сумма будет в конце. Смешно, но достаточно хорошо видно, как очередная ложь разлетается по всей стране», – написал Войченко.

По его мнению, правоохранители «вместо того, чтобы бороться с бедностью и говорить о том, что они сделали для области, бороться с предшественниками – занимаются Бог знает чем».