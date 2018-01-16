В Киеве киберполиция задержала банду, подозреваемую в распространении детской порнографии

В Киеве киберполиция обнаружила пятерых местных жителей, которых подозревают в распространении детской порнографии.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«В целом на их компьютерах обнаружено около 12 тысяч файлов с содержанием детской порнографии. Кроме того, изъято компьютерную технику, носители информации и маршрутизаторы, с помощью которых злоумышленники распространяли запрещенный контент», - говорится в сообщении.

В результате обысков у мужчин обнаружили компьютеры, которые они использовали для распространения запрещенного контента, жесткие диски, на которых хранились фото и видеофайлы порнографического содержания. В общем на компьютерах злоумышленников нашли около 12 тысяч файлов с содержанием детской порнографии. Технику направлено в экспертный центр для проведения экспертиз.

Сейчас начато уголовное производство по части 4 статьи 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 31 июля, в Николаеве 47-летнему гражданину Германии, которого подозревают в изготовлении и распространении порнографии, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможной альтернативой в виде залога в размере 3 миллионов гривен.