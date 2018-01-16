В США семейная пара держала на цепях 13 своих детей

В городе Перрис в Калифорнии (США) супружеская пара держала взаперти 13 своих детей, некоторые из них были прикованы цепью к кровати.

Об этом 15 января сообщили в пресс-службе полиции штата.

Как отмечается в сообщении, 17-летней девочке удалось сбежать из дома и из ближайшего телефона она позвонила в полицию.

По прибытии на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что 57-летний Дэвид Турпин и 49-летняя Луиза Турпин держат взаперти еще 12 детей в возрасте от двух до 29 лет, причем несовершеннолетними из них были всего шестеро детей.

В полиции отметили, что дети недоедали и были «очень грязными». Родители не смогли объяснить, зачем они держали своих детей на цепи.

Супругам предъявлены обвинения в пытках и в угрозе жизни детей.

Напомним, в Херсонской области мужчина несколько дней держал на цепи сожительницу.