Подозреваемый в хищении экс-директор «Николаевводоканала» Гончаров скрывается от следствия – его объявили в розыск

Бывшего руководителя коммунального предприятия «Николаевводоканал» Константина Гончарова, который подозревается в хищении почти миллиона гривен, объявили в розыск. На данный момент его местонахождение следствию неизвестно.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ» за подписью заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области – начальника Следственного управления Ивана Выговского.

Напомним, 9 октября Гончарову в Киеве вручили сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366 («Служебный подлог») и ч.5 ст.191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Сообщалось, что подозревается он в том, что совместно с начальником канализационных сетей без проведения предварительного осмотра объекта и оформлении ведомостей дефектов, заключил заведомо фиктивный договор от 1 февраля 2016 года на сумму 489 тысяч 896 гривен. Согласно этому договору подрядчик должен был провести очистку канализационного коллектора по улице Айвазовского от проспекта Корабелов до улицы Самойловича.

При этом он предоставил преимущество в пользу определенного предпринимателя. Согласно материалам следствия, в интересах этого подрядчика он незаконно распорядился средствами коммунального предприятия и 2 февраля 2016 года дал распоряжение подчиненным осуществить полный расчет с подрядчиком в сумме 491 тысяча 997,24 гривен. Через время экс-руководитель «Николаевводоканала» подписал акт выполненных работ, несмотря на то, что они не проводились.

Кроме того, Гончаров подписал еще два похожих договора на 249 тысяч 847 и 196 тысяч 613 гривен с другим предпринимателем. За якобы очистку коллектора подрядчику также были перечислено 446 тысяч 460 гривен по двум договорам и принято акт выполненных работ.

Как отмечается в ответе на запрос, 19 октября следственный отдел отправил в Ленинский районный суд Николаева ходатайство о применении к Гончарову меры пресечения в виде залога. Однако, зная о времени и месте проведения соответствующего судебного заседания, он не явился. В связи с этим 2 ноября Ленинский райсуд «вынес определение о предоставлении разрешения на задержание Гончарова с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей». И только 22 ноября его официально объявили в розыск.

«На сегодняшний день предпринимаются меры по установлению местонахождения подозреваемого», - сообщили в полиции.

Стоит отметить, что уголовное производство при этом было приостановлено на основании предусмотренных п.2 ч.1 ст. 280 УПК Украины, то есть в связи с тем, что «подозреваемый скрывается от органов расследования и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и его местонахождение неизвестно».

Как известно, Константин Гончаров пробыл в должности директора предприятия всего три месяца с марта по июнь 2016 года, а до этого занимал должность главного инженера на предприятии.

До 6 апреля 2015 года водоканалом руководил депутат Николаевского городского совета от Партии регионов Василий Тельпис. С 20 мая 2015 года водоканалом руководил бывший депутат Николаевского облсовета от ПР Сергей Кулажкин.

Осенью 2015 года управление СБУ в Николаевской области предотвратило вывод 600 тысяч гривен из КП «Николаевводоканал», которые предназначались для закупки «облтеплоэнерго» теплосчетчиков за счет бюджета Николаевской области. По данному факту было открыто уголовное производство по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение или растрата чужого имущества»). После этого директор КП «Николаевводоканал» Сергей Кулажкин ушел на больничный, а потом и вовсе уволился. С 15 июня 2016 года новым директором «Николаевводоканала» назначили Бориса Дуденко.

Тогда в водоканале и заявили, что предыдущее руководство предприятия заключило пять неоправданных договоров с компаниями, которые могли привести к банкротству. По данным фактам были поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы.

Новый директор водоканала Борис Дуденко сетовал на то, что правоохранительные органы «перебрасывают» друг другу уголовные производства о попытках предыдущего руководства «Николаевводоканала» вывести из предприятия 22 миллиона гривен.

Стоит добавить, что параллельно с этим 30 ноября 2016-го года на комиссии в Николаевском облсовете полиция объявила о подозрении руководителю областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Виталию Бородину в растрате полмиллиона гривен. Ранее именно это ОКП фигурировала в деле о попытке вывести 600 тысячи гривен с водоканала.

Задержанный Бородин рассказывал, что на работу его принимал бывший скандальный советник экс-губернатора Николаевской области Вадима Мерикова Ярослав Филатов, который сам признавался, что вмешивается в хозяйственную деятельность коммунальные предприятий, требуя от руководства финансовые документы.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что фамилия Ярослава Филатова всплывала и в связи с громким делом о растрате средств на «Киевводоканале». В 2011 году против бывшего руководителя «Киевводоканала» и депутата Киевсовета Ярослава Филатова открывали уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением. Также известно, что при Ярославе Филатове часть акций «Киевводоканала» была передана в частные руки, но через суды позже ее вернули в коммунальную собственность Киева. Сам Филатов заявляет, что уголовное дело против него – не что иное, как политическое преследование.