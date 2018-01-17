«Врачи были пьяны и не оказали помощь больному»: В Одессе патрульные задержали бригаду «скорой»

Вечером 16 января в Одессе патрульная полиция с применением силы задержала бригаду «скорой помощи».

Об этом сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

«Вчера вечером в Одессе произошел случай, стоящий как минимум того, чтобы сделать из этих событий соответствующие выводы, а по факту - возможно, это впервые в современной истории Украины была задержана полицейскими целая бригада скорой помощи», - написал он.

В 21:30 полиция получила сообщение, что возле железнодорожного вокзала ходит полуодетый мужчина в неадекватном состоянии. Патрульный, прибывший по вызову, нашел этого человека и вызвал «скорую». Через некоторое время карета приехала и припарковалась у остановки общественного транспорта, старший наряда подошел к ней и направил к месту, где находился больной, и вернулся к нему. Мужчине к это времени стало плохо, ему уже делали реанимацию, искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

«Скорая» не сдвинулась с места. Через 20 минут полицейский снова подошел к ней и потребовал подъехать. Только после этого автомобиль развернулся и прибыл к месту, где врачи только констатировали смерть мужчины.

Во время общения полицейские обратили внимание, что от врачей несет алкоголем. Они курили и матерились, не реагировали на замечания патрульных, толкались.

Учитывая ситуацию, патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу и задержали всю бригаду скорой, включительно с доктором и фельдшером, которые оказали сопротивление. Полицейским даже пришлось надеть на медиков наручники.

Принудительный осмотр показал, что доктор и фельдшер были пьяны (у последнего было 2,22 промилле алкоголя в крови), водитель оказался трезв.

По данному факту на медиков составили админпротоколы по статье 173 («Мелкое хулиганство»), 185 («Злостное неповиновение») и части 1 статьи 179 («Распитие алкоголя на рабочем месте») КУоАП. Кроме того, не исключено уголовное дело за непредоставление медицинской помощи.

Напомним, в больнице Киева не оказали помощь 2-летнему мальчику.