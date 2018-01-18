На Николаевщине бывалый вор пошел на сделку с прокурором и получил условный срок за кражу ₴200 тысяч с магазина

На Николаевщине суд наказал условным сроком неоднократно судимого мужчину, который из магазина в Кривом Озере похитил более 200 тысяч гривен.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Кривоозерского районного суда Николаевской области.

Обвиняемый уроженец Одесчины 11 августа 2017 года около 02:00 часов приехал на автомобиле в пгт Кривое Озеро, припарковался по улице Гвардейской и направился в местный магазин. Далее при помощи лома и отвертки он повредил ролет, входную дверь и проник в помещение.

В поиске ценностей в кабинете бухгалтерии вор обнаружил металлический сейф, который открыл с помощью металлического лома. С него он похитил 217 тысяч 288 гривен. При этом обвиняемого при побеге с места кражи выявили полицейские и задержали вместе с украденными деньгами.

Действия обвиняемого квалифицировали по части 2 статьи 15 и части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, то есть законченное покушение на тайное хищение чужого имущества в крупных размерах, совершенное повторно, соединенное с проникновением в чужое помещение.

10 января этого года прокурор Кривоозерского отдела Первомайского местной прокуратуры Жавроненко и обвиняемый заключили соглашение о признании виновности. Согласно условиям договору обвиняемый признал свою вину в совершении уголовного преступления, а взамен должен получить условный срок

Представитель потерпевшей в судебном заседании указал, что обвиняемый полностью возместил материальный ущерб в размере 40 тысяч 829 гривен. Также у потерпевшей стороны отсутствуют претензии материального и морального характера. Также потерпевшая дала ​​письменное согласие на заключение сделки о признании виновности между прокурором и обвиняемым.

В итоге суд утвердил сделку гособвинения и подсудного. Суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, но при этом на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком три года.

Также на осужденного возложили обязанности периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Стоит отметить, что обвиняемый имеет четыре судимости за кражи с 2004 по 2009 годы, и два раза суд отпускал его под условный срок. Кроме того, в Одессе его в 2017 году признали виновным еще и в совершении преступления по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»), но наказали лишь штрафом в 850 гривен.

Напомним, в Николаеве суд отпустил под домашний арест подозреваемых в ограблениях магазинов меховых изделий.