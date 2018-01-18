На Центральном рынке Николаева рыбохранный патруль изъял осетр, занесенный в Красную книгу Украины

Утром 17 января, на николаевском рынке «Центральный» в ходе рыбоохранного рейда выявлен факт незаконной продажи водных биоресурсов, которые занесены в Красную книгу Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Николаевский рыбохранный патруль.

Так, в 08:10 утра во время осуществления рыбоохранного рейда на городском рынке «Центральный» по улице 8 Марта выявлено, что гражданин Т. осуществлял продажу одного русского осетра, длиной в 72 сантиметра и весом в 4,2 килограмма.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, рыбу у продавца изъяли.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе села Матиясово Березанского района Николаевской области, 10 января, в ходе рыбоохранного рейда был задержан местный гражданин, который незаконно добывал рыбу.