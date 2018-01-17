Директор департамента ЖКХ Николаева Палько назвал обыск в квартире «устрашающей акцией» и заявил, что полицейский травмировал его жену

Андрей Палько Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько навал «устрашающей акцией» проведенный у него в квартире обыск в связи с последними событиями, касающимися задержания преступной группы во гласе с депутатом горсовета от «Оппозиционного блока» Игорей Копейкой.

Свое мнение по этому поводу чиновник написал на странице в социальной сети Facebook.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейки и еще четыре человека. Сообщалось, что в материалах соответствующего уголовного производства фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.

Обыски у Палько дома проходили в ночь на 16 января.

«О том, что в рамках досудебного расследования 05.01.2018 года было принято решение следственного судьи о проведении обыска в квартире, где я живу, моя семья узнала в 00-00 часов, когда, ссылаясь на это решение, к нам пытались войти два сотрудника полиции (управления защиты экономики в Николаевской области), два представителя местной прокуратуры и двое пришедших с ними понятых. К сожалению, в Украине не единичны случаи, когда по поддельным документам в квартиры попадают мошенники, поэтому реакция семьи на такой неожиданный визит была вполне адекватной. Для уточнения их личности и защиты своей семьи позвонили в полицию. Из показанного мне документа было совершенно непонятно, кто будет проводить обыск, и что же конкретно хотят найти. Но главное настораживало то, что уже минуло 10 дней с дня вынесения определения об обыске, и почему документы должны искать в квартире, а не в департаменте, где они хранятся? Было бы логичным сделать выемку документов на рабочем месте. Предположить, что я могу хранить договора, проекты, платежки дома – по меньшей мере странно. Не менее странным было выбрано время суток для такого рода посещения. Видимо сотрудники правоохранительных органов не знают о запрете проведения следственных действий в ночное время (с 22-00 до 06-00)», - написал он.

По его словам, первой реакции на ночной визит «было недоумение и желание понять законность действий пришедших людей»

«Поэтому я решил связаться с адвокатом, чтобы проконсультироваться, какие у меня права и обязанности, учитывая время визита. До приезда полиции и адвоката, пока я делал звонки, зайти в квартиру «делегации» моя жена не позволяла, перекрывая собой проход, а когда натиск «гостей» усилился – и второй дверью. Такое эмоциональное поведение женщины, видимо было расценено полицейским как сопротивление власти, и резким движением сотрудник полиции толкнул дверь. В результате, моей супруге Наталье была нанесена рубленная рана головы. Теперь уже пришлось вызывать «скорую помощь»… Скорее всего шрам останется ей на память о доблестных полицейских», - написал чиновник.

В итоге после консультации с адвокатом Палько предоставил возможность правоохранителям провести обыск в квартире.

«Ночные «гости» вошли в квартиру. Приехавший на мой вызов наряд полиции «не замечал» нарушений в действиях своих коллег, так и не проверив их документы ретировался. К огорчению следователей, никаких документов, относящихся к определению следственного судьи, у меня дома они не обнаружили. Впрочем, что пытались найти ночью в квартире никто так и не озвучил, да и не понял. У нас изъяли мобильные телефоны, поэтому я пока «вне зоны». Целесообразность проведения такого обыска весьма сомнительна, только если это не был информационный повод для дискредитации департамента ЖКХ и меня как руководителя этого структурного подразделения городского совета. А причиной такой устрашительной акции могли стать неоднократные обращения департамента ЖКХ на неправомерные действия полиции и нарушения норм уголовного процессуального законодательства», - отметил он.

Как добавил чиновник, за последние два года в департамент было направлено немало запросов от проверяющих и правоохранительных органов.