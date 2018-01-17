Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве мужчины в игорном заведении Николаева

Апелляционный суд Николаева оставил под стражей подозреваемого в нанесении ранения мужчине в одном из игорных заведений города, что повлекло за собой смерть потерпевшего.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда.

Как известно, 1 января в одном из игорных заведений на улице Космонавтов возник конфликт в ходе которого одному из посетителей нанесли смертельное ножевое ранение. Полиция задержала злоумышленника, который скрывался у своих родственников.

Так, 3 января текущего года мужчине сообщили о подозрении в преднамеренном причинении тяжелых телесных повреждений, которое повлекло смерть потерпевшего.

В свою очередь, подозреваемый объяснял, что потерпевший был инициатором конфликта, поскольку не дал ему выйти из помещения и напал сзади. Он увидел в руке потерпевшего нож, во время конфликта вырвал его из рук, а потом вырвался сам и убежал. О ранении подозреваемый не знал. Вместе с тем, из материалов уголовного производства следует, что свидетели (очевидцы события) указывают на то, что нож был именно у подозреваемого в данном преступлении.

В результате Ленинским районным судом Николаева к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Защитник просил апелляционную инстанцию упразднить постановление следственного судьи о держании под стражей и применить меру пресечения в виде домашнего ареста.

Отмечается, что Апелляционный суд Николаевской области в составе Елены Фарионовой, Владимира Гулого и Оксаны Куценко согласился с выводом следственного судьи и указал, что более мягкая мера пресечения, чем содержание под стражей, не будет достаточной для предотвращения риска того, что мужчина может скрываться от органа досудебного расследования и суда.

«В обоснование доказанности этого риска, апелляционный суд Николаевской области указал, что Ч. подозревается в совершении преднамеренного тяжелого преступления, после совершения преступления исчез с места события и скрывался по месту жительства своего брата, не работает и постоянного источника прибыли не имеет, потому оснований для отмены постановления следственного судьи, о чем просил апеллянт, нет», - говорится в сообщении.

Апелляционную жалобу защитника суд не удовлетворил. Подозреваемый будет находиться под стражей до 2 марта 2018 года.