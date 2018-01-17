Суд отпустил третьего фигуранта «дела Титова» под домашний арест

Борис Серафимов с адвокатами В Мариуполе в среду, 17 января, Апелляционный суд Донецкой области отпустил под домашний арест подозреваемого Бориса Серафимова, который по версии прокуратуры Николаевской области входил в состав «преступной группировки» Титова.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили адвокаты, представляющие интересы подозреваемого.

Апелляционная инстанция поддержала ходатайство винницкого адвоката Виктории Белименко и постановила отменить определение следственного судьи Жовтневого районного суда Мариуполя Донецкой области от 21 декабря 2017 года о продлении срока содержания под стражей.

При этом коллегия судей под председательством Андрея Седых постановила новое определение, которым Серафимову назначили круглосуточный домашний арест.

На данный момент подозреваемый направляется в Николаев.

Отметим, что в СИЗО на данный момент остаются двое фигурантов этого уголовного производства: Михаил Титов, которому Жовтневый райсуд продлил арест 24 декабря, а также Дмитрий Леонов.

Напомним, что 9 ноября в Мариуполе Апелляционный суд Донецкой области изменил меру пресечения николаевскому бизнесмену Алексею Пелипасу. 28 декабря апелляционная инстанция также отпустила под домашний арест Олега Коноваленко.