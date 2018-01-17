НАБУ задержало директоров компаний нардепов от БПП, подозреваемых в хищении газа на 1,5 миллиарда гривен

Нардепы от БПП братья Дубиневичи Детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во Львове задержаны четыре должностных лица по подозрению в завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК «Нафтогаз Украины» на сумму более 1,4 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр НАБУ.

Речь идет о служащих трех обществ с ограниченной ответственностью «Энергия-Новый Раздел», «Энергия-Новояворовск» и «Энергия». Лицам сообщено о подозрении.

«По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольский ТЭЦ (Львовская обл.) в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК «Нафтогаз Украины» природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных», - сообщили в НАБУ.

Однако, как установило следствие, более 300 млн куб. м «льготного» газа предприятия не планировали использовать для нужд населения. Этот газ они использовали в своей хозяйственной деятельности для производства электричества, которое в дальнейшем реализовали ГП «Энергорынок» - ее поставляли по рыночной цене.

«В результате описанных действий, прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Таким образом, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером убытков, причиненных НАК «Нафтогаз Украины», - отмечает НАБУ.

Лица задержаны во время проведения обысков в офисных и жилых помещениях указанных коммерческих предприятий. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Руководитель «Центра противодействию коррупции» Виталий Шабунин на своей странице в Facebook сообщает, что все компании, причастные к этой схеме, принадлежат народным депутатам от БПП братьям Дубиневичам.

«НАБУ задержало четырех руководителей кампании БПП-шных ново-олигархов Дубневичей, которые украли на газе наших 1,5 миллиарда гривен. Если всем миром отстоим НАБУ и добьемся создания нормального антикоррупционного суда - эти уроды начнут садиться в тюрьму, - написал Шабунин.

Напомним, ранее НАБУ показало схему участия ГФС в хищении газа.