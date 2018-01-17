Прокуратура будет просить суд арестовать с правом внесения залога николаевского офицера полиции, задержанного за торговлю наркотиков

Прокуратура Николаевской области будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения подозреваемому в торговле наркотиками офицеру областного подразделения полиции в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в Николаеве сотрудники внутренней безопасности задержали участкового, который наладил торговлю каннабисом среди своих знакомых. Лейтенант полиции сбывал каннабис среди своих знакомых различными партиями длительное время.

Судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на среду, 17 января, в Центральном районном суде Николаева.

Также известно, что на данный момент офицер полиции находится в изоляторе временного содержания Национальной полиции в Николаевской области.