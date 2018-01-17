Во Врадиевском районе полицейские изъяли 18 кустов конопли, которые молодой человек бережно выращивал в специальном помещении

Правоохранители Врадиевского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области изъяли у местного жителя 18 кустов конопли, которые он выращивал в специальном помещении.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Правоохранители получили информацию, что 22-летний житель Врадиевского района у себя дома выращивает коноплю. С разрешения суда полицейские провели санкционированный обыск в домовладении правонарушителя.

В ходе следственных мероприятий правоохранители обнаружили хозяйственное помещение, специально отведенное для выращивания наркозелья. В небольших ведрах мужчина вырастил 18 кустов конопли, за которыми тщательно ухаживал. Строительное сооружение мужчина утеплил и оборудовал специальным оборудованием для поддержания необходимой температуры, света и влажности воздуха. Для наилучшего ухода и контроля злоумышленник использовал только отборную почву, удобрения и вел тетрадь, в которой делал записи о днях полива растений и их рост.

По словам владельца, наркорастения он выращивал для собственного употребления. Правоохранители изъяли кусты конопли и направили на исследование в Николаевский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Украины.

Следственным подразделением Врадиевского отдела полиции проводится расследование по уголовному производству, начатым по признакам ч. 1 ст. 310 УК Украины («Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли»), что наказывается штрафом от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Ожидаются выводы специалистов, по результатам которых в отношении правонарушителя будет принято законное решение о привлечении его к ответственности.

Напомним ранее сообщалось, что полиция изъяла у жителя села на Николаевщине более двух килограммов наркотиков, которые тот выращивал «для себя».