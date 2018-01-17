В Первомайске серийные воры при попытке кражи пострадали от взрыва баллона

В Первомайске ночью 11 января воры хотели обокрасть местное предприятие, но пострадали от взрыва баллона с кислородом и убежали.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Около трех часов ночи охранник предприятия позвонил в отдел полиции и сообщил о том, что двое неизвестных несколько минут назад пытались совершить кражу имущества с их территории.

«Приехав на место происшествия и пообщавшись с охранником, полицейские узнали от него, что услышав звук, похожий на взрыв, он выбежал на улицу и увидел двух неизвестных мужчин, которые бежали с территории предприятия. Сделав обход, мужчина обнаружил, что неизвестные пытались похитить два кислородных баллона, во время похищения которых один из них взорвался», – говорится в сообщении.

При осмотре места преступления полицейские обнаружили, что убегая, правонарушители покинули свои личные вещи. Изначально сообщение происшествии внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 15 («Покушение на преступление») и части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража») и начато досудебное расследование.

Через время оперуполномоченные криминальной полиции установили лица правонарушителей, причастных к совершению преступления. Ими оказались местные жители, 20-ти и 16-летние братья. Также полицейские выяснили, что в день попытки кражи с предприятия злоумышленники обратились за помощью в городскую больницу с травмами, которые они получили при взрыве баллона.

Кроме того, во время общения с одним из подозреваемым, полицейские выяснили, что с 2017 года по нынешнее время оба брата и их общий приятель совершили ряд преступлений имущественного характера на в Первомайском районе. В частности, они совершали кражи из гаражей разных электроинструментов, аккумуляторных батарей, незаконно завладевали транспортными средствами. По фактам совершения этих преступлений в полицию поступали заявления от их владельцев и были начаты уголовные производства.

«Правонарушители признались в совершенных ими преступлениях и, указав места хранения похищенного имущества, добровольно выдали его полицейским – легковой автомобиль «ВАЗ-21099», два мопеды, электроинструмент (перфораторы, электрические дрели)», – подчеркнули в полиции.

После проведения всех необходимых следственных действий похищенное имущество вернут владельцам.

Сейчас полиция проводит расследование уголовных производств по признакам части 3 статьи 185 («Кража») и части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»). Санкция первой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, а второй – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Запорожье сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который во время кражи кабеля телекоммуникационных сетей застрял в колодце.