В Николаеве суд не смог избрать меру пресечения фигурантам «дела Копейки» – адвокаты заявили отвод судье

В среду вечером, 17 января, в Заводском районном суде ожидается рассмотрение ходатайств прокуратуры Николаевской области об избрании меры пресечения задержанным накануне депутату Николаевского горсовета от «Оппоблока» Игорю Копейке, его сыну Николаю, помощнику Дмитрию Рябцу и еще двум фигурантам - директорам фирм-подрядчиков.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из Заводского суда

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку и еще четыре человека. Сообщалось, что в материалах соответствующего уголовного производства фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.

Хронология событий:

22:06 В итоге, суд уже завтра определит, кто будет рассматривать ходатайства об отводе судье Сухаревич. После того, как будут приняты решения по этих ходатайствах, станет понятно, кто и когда будет рассматривать ходатайства прокуратуры об избрании подозреваемым меры пресечения.

21:52 В зал снова завели Олега Тоболина. Он отказался от услуг бесплатного адвоката и подписал договор с Владимиром Тимошиным. Последний снова заявил отвод судье по все тем же причинам, что и ранее. Сторона обвинения выступила против. Судья объявила перерыв.

21:32 В зал завели Игоря Копейку. Его интересы представляют адвокаты Вадим Молотков и Владимир Тимошин.

Владимир Тимошин при рассмотрении данного ходатайства также заявил об отводе судье Зинаиде Сухаревич. Представители прокуратуры не согласны с ходатайством об отводе и называют его необоснованным.

Судья объявила перерыв.

Игорь Копейка Вадим Молотков и Владимир Тимошин

21:16 В зал заседаний доставили сына Игоря Копейки Николая. Его интересы представляют Владимир Тимошин и Вадим Молотков. Тимошин также заявил отвод судье Зинаиде Сухаревич. Представители прокуратуры против. Судья объявила перерыв.

21:05 Юрий Тимошин также заявил отвод судье Зинаиде Сухаревич. Прокуроры не согласны с доводами адвоката и уверяют, что никакие нормы не были нарушены. В итоге судья Сухаревич также огласила перерыв для того, чтобы определить, какой судья будет рассматривать ей отвод.

20:55 В зал завели помощника Игоря Копейки Дмитрия Рябца. Его интересы в суде будет представлять адвокат Юрий Тимошин.

Юрий Тимошин Дмитрий Рябец

20:30 В зал заседаний завели Олега Тоболина, однако не появился его адвокат. От государственного адвоката он отказался. В итоге его вывели из зала.

20:18 Ходатайство о рассмотрении будет рассматривать судья Зинаида Сухаревич. Адвокат Владимир Тимошин заявил ей отвод, так ходатайство об избрании Фокину меры пресечения поступило в суд после окончания рабочего дня, а поэтому система распределения судей может необъективно избирать судью. Кроме того, по словам адвоката, именно Сухаревич санкционировала все обыски в данном производстве.

В то же время, как сообщила прокурор Билоцкая, ходатайство было подано в рабочее время. В то же время, прокурор Ерошкин заявил, что оснований для отвода нет, а адвокат Тимошин таким образом просто затягивает заседание.

В итоге судья огласила перерыв для принятия решения по ходатайству Тимошина. При этом сама судья не знает, на сколько затянется этот перерыв, так как неизвестно, работает ли еще канцелярия суда.

Судья Зинаида Сухаревич Адвокат Владимир Тимошин зачитывает ходатайство

19:40 В зал завели первого подозреваемого - директора фирмы «ПИК«МГБ» Вадима Фолтина.

Вадим Фолтин

Адвокат Владимир Тимошин (слева) Прокуроры Билоцкая, Черный Ерошкин

19:15 Помимо журналистов и общественников в здании суда находится вице-мэр Николаева Александр Омельчук, который до назначения на должность был депутатом от «Оппозиционного блока», так же как и Игорь Копейка. Помимо Омельчука в Заводский райсуд прибыли депутаты горсовета от «Оппоблока» Лариса Веселовская, Александр Гусев, Александр Маликин, Сергей Жайворонок, Владимир Садыков, Вячеслав Янков, Зинаида Танасевич, Александр Бурганенко, Дмитрий Жвавый а также Татьяна Кучеревская.

Стоит отметить, что Игорь Копейка является заместителем главы фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете.

19:05 Спустя десять минут после того, как Копейку завели в комнату для конвоя, туда же провели еще одного фигуранта данного уголовного производства.

18:55 В здание суда доставили подозреваемого в даче взятки прокурору депутата Николаевского городского совета Игоря Копейку.

18:40 По имеющейся у редакции издания информация, сегодня может быть рассмотрено ходатайство только по избрании меры пресечения только двоим подозреваемым. Остальным суд может рассмотреть уже завтра.

18:30 В здании суда уже присутствуют журналисты, представители различных общественных организаций. Кроме того, прибыло около двух десятков сотрудников полиции для охраны общественного порядка: как спецроты полиции, так и патрульных полицейских. На месте присутствуют и.о. заместителя начальника областного главка полиции Максим Ахрамеев и и.о. начальника Управления превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области Сергей Игнатьев.