В Николаеве суд не смог избрать меру пресечения фигурантам «дела Копейки» – адвокаты заявили отвод судье

В среду вечером, 17 января, в Заводском районном суде ожидается рассмотрение ходатайств прокуратуры Николаевской области об избрании меры пресечения задержанным накануне депутату Николаевского горсовета от «Оппоблока» Игорю Копейке, его сыну Николаю, помощнику Дмитрию Рябцу и еще двум фигурантам - директорам фирм-подрядчиков.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из Заводского суда
Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку и еще четыре человека. Сообщалось, что в материалах соответствующего уголовного производства фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.
Хронология событий:
22:06 В итоге, суд уже завтра определит, кто будет рассматривать ходатайства об отводе судье Сухаревич. После того, как будут приняты решения по этих ходатайствах, станет понятно, кто и когда будет рассматривать ходатайства прокуратуры об избрании подозреваемым меры пресечения.
21:52 В зал снова завели Олега Тоболина. Он отказался от услуг бесплатного адвоката и подписал договор с Владимиром Тимошиным. Последний снова заявил отвод судье по все тем же причинам, что и ранее. Сторона обвинения выступила против. Судья объявила перерыв.
21:32 В зал завели Игоря Копейку. Его интересы представляют адвокаты Вадим Молотков и Владимир Тимошин.
Владимир Тимошин при рассмотрении данного ходатайства также заявил об отводе судье Зинаиде Сухаревич. Представители прокуратуры не согласны с ходатайством об отводе и называют его необоснованным.
Судья объявила перерыв.
21:16 В зал заседаний доставили сына Игоря Копейки Николая. Его интересы представляют Владимир Тимошин и Вадим Молотков. Тимошин также заявил отвод судье Зинаиде Сухаревич. Представители прокуратуры против. Судья объявила перерыв.
21:05 Юрий Тимошин также заявил отвод судье Зинаиде Сухаревич. Прокуроры не согласны с доводами адвоката и уверяют, что никакие нормы не были нарушены. В итоге судья Сухаревич также огласила перерыв для того, чтобы определить, какой судья будет рассматривать ей отвод.
20:55 В зал завели помощника Игоря Копейки Дмитрия Рябца. Его интересы в суде будет представлять адвокат Юрий Тимошин.
20:30 В зал заседаний завели Олега Тоболина, однако не появился его адвокат. От государственного адвоката он отказался. В итоге его вывели из зала.
20:18 Ходатайство о рассмотрении будет рассматривать судья Зинаида Сухаревич. Адвокат Владимир Тимошин заявил ей отвод, так ходатайство об избрании Фокину меры пресечения поступило в суд после окончания рабочего дня, а поэтому система распределения судей может необъективно избирать судью. Кроме того, по словам адвоката, именно Сухаревич санкционировала все обыски в данном производстве.
В то же время, как сообщила прокурор Билоцкая, ходатайство было подано в рабочее время. В то же время, прокурор Ерошкин заявил, что оснований для отвода нет, а адвокат Тимошин таким образом просто затягивает заседание.
В итоге судья огласила перерыв для принятия решения по ходатайству Тимошина. При этом сама судья не знает, на сколько затянется этот перерыв, так как неизвестно, работает ли еще канцелярия суда.
19:40 В зал завели первого подозреваемого - директора фирмы «ПИК«МГБ» Вадима Фолтина.
19:15 Помимо журналистов и общественников в здании суда находится вице-мэр Николаева Александр Омельчук, который до назначения на должность был депутатом от «Оппозиционного блока», так же как и Игорь Копейка. Помимо Омельчука в Заводский райсуд прибыли депутаты горсовета от «Оппоблока» Лариса Веселовская, Александр Гусев, Александр Маликин, Сергей Жайворонок, Владимир Садыков, Вячеслав Янков, Зинаида Танасевич, Александр Бурганенко, Дмитрий Жвавый а также Татьяна Кучеревская.
Стоит отметить, что Игорь Копейка является заместителем главы фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете.
19:05 Спустя десять минут после того, как Копейку завели в комнату для конвоя, туда же провели еще одного фигуранта данного уголовного производства.
18:55 В здание суда доставили подозреваемого в даче взятки прокурору депутата Николаевского городского совета Игоря Копейку.
18:40 По имеющейся у редакции издания информация, сегодня может быть рассмотрено ходатайство только по избрании меры пресечения только двоим подозреваемым. Остальным суд может рассмотреть уже завтра.
18:30 В здании суда уже присутствуют журналисты, представители различных общественных организаций. Кроме того, прибыло около двух десятков сотрудников полиции для охраны общественного порядка: как спецроты полиции, так и патрульных полицейских. На месте присутствуют и.о. заместителя начальника областного главка полиции Максим Ахрамеев и и.о. начальника Управления превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области Сергей Игнатьев.