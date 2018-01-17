Судебное заседание по резонансному делу о краже шуб в Николаеве не состоялось – организатор преступления погиб в ДТП

Амиран Хелтуплишвили Подготовительное судебное заседание по делу по обвинению группы лиц в краже шуб из магазина в Николаеве не состоялось, так как обвиняемые накануне заседания попали в ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального райсуда Николаева.

Напомним, что в этом году в ночь на 29 марта неизвестные взломали входную дверь и обокрали магазин меховых изделий «Снежная Королева» в центре Николаева на улице Соборной. Злоумышленники похитили девять шуб из соболя и 21 шубу из норки общей стоимостью около 4 миллионов гривен.

«Центральный районный суд Николаева рассматривает уголовное производство в отношении четырех жителей Киева и Киевской области, которые обвиняются в краже меховых изделий из магазинов Николаева. Указанное производства рассматривается коллегией судей в составе Владимира Алейникова, Светланы Гречаной, под председательством Оксаны Мамаевой», – говорится в сообщении суда.

При этом отмечается, что в соответствии с постановлением суда, к каждому из обвиняемых была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

«В подготовительное судебное заседание, которое состоялось 17 января 2018 года обвиняемые не явились, по сообщению прокурора, это обусловлено тем, что все они накануне заседания попали в ДТП. Учитывая это, суд объявил перерыв до 12:00 28 февраля 2018 года», – добавили в суде.

В то же время, по информации «Преступности.НЕТ», произошло в среду, 17 января, около 9:00 на 92 км трассы Н-24 «Благовещенское – Николаев» в Арбузинском районе. За рулем автомобиля «Audi A6» находился 43-летний житель города Киева, гражданин Грузии Амиран Хелтуплишвили, который, по версии следствия, был организатором ограбления магазина меховых изделий «Снежная Королева». Вместе с ним в автомобиле находились его брат и еще один фигурант данного уголовного производства.

Причиной ДТП стало то, что водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего «Audi» слетела в кювет и перевернулась. От полученных травм Хелтуплишвили погиб на месте ДТП. Пассажиры автомобиля получили травмы различной степени тяжести.

Стоит отметить, что Амиран Хелтуплишвили ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности как в Грузии, так и в Украине, в том числе, и за убийство, о чем в своем блоге на «Преступности.НЕТ» ранее писала спикер ГУНП в Николаевской области Елена Бережная.

Также Бережная писала, что все фигуранты дела 22 ноября были отпущены под домашний арест.

«22 ноября коллегия судей Центрального района города Николаева в составе – запомните, николаевцы, эти фамилии – Светланы Гречаной, Оксаны Мамаевой и Владимира Алейникова – при рассмотрении продления меры пресечения избрала всем задержанным меру пресечения в виде ДОМАШНЕГО АРЕСТА! Светлана Гречаная, чей супруг раньше служил в УБОПе и ловил дорогой ценой и с невероятными рисками таких же подонков, сейчас отпускает их под домашний арест!» – писала тогда Бережная.

Напомним, что в Николаеве следователь Центрального районного отдела полиции Владимир Я., который вел громкое дело киевских преступников, грабивших в Николаевской области магазины, украл вещдоки и потратил их на игру в спортивный тотализатор.