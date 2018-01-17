Прокуратура просит для депутата Копейки и задержанных вместе с ним арест на два месяца с залогом в ₴17 миллионов

Игорь Копейка Прокуратура Николаевской области ходатайствует в суде об избрании всем фигурантам дела о хищениях бюджетных денег в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета и даче взятки прокурору меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Об этом в комментарии журналистам после суда сообщил адвокат Владимир Тимошин.

По его словам, речь идет о 60 сутках ареста с правом внесения залога в размере 17 миллионов гривен за каждого.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку и еще четыре человека.

17 января суд не смог избрать им меру пресечения, так как судье Зинаиде Сухаревич, которая должна была рассматривать пять ходатайств об избрании меры пресечения, адвокаты заявили об отводе.