Суд избирает меру пресечения фигурантам «дела Копейки» в Николаеве: Помощника депутата арестовали с залогом в ₴16,7 миллионов

Утром в четверг, 18 января, в Заводском районном суде продолжилось рассмотрение ходатайств прокуратуры Николаевской области об избрании меры пресечения задержанным депутату Николаевского горсовета от «Оппоблока» Игорю Копейке, его сыну Николаю, помощнику Дмитрию Рябцу и еще двум фигурантам – директорам фирм-подрядчиков.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Как известно, вечером 17 января суд не смог избрать меру пресечения задержанным, так как адвокаты заявили отвод судье Зинаиде Сухаревич. В связи с этим параллельно с рассмотрением ходатайств об избрании меры пресечения судьи выносят решения по заявленным отводам. Стоит отметить, что происходит это в открытом режиме, учитывая то, что само избрание меры пресечения прокуратура просит проводить в закрытом.

Прокуратура просит арестовать каждого из задержанных на два месяца с правом внесения залога в 17 миллионов гривен.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку и еще четыре человека. Кроме того, сообщалось, что в материалах соответствующего уголовного производства фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.

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18:16 Депутата Копейку вернули в клетку, выглядит он неважно. Медработница сказала секретарю суда, что депутата нужно госпитализировать.

17:30 По ходатайству адвоката, Николая Копейку выпустили из клетки, он сел рядом со своими защитниками. После этого они просили суд приобщить к материалам дела его положительные характеристики, грамоты, данные о назначении стипендии городского головы.

Николай Копейка обратился к суду и попросил объявить перерыв в заседании, чтобы поесть и отдохнуть. Судья сделала перерыв. Стоит отметить, что в зале суда присутствует мать Николая.

17:00 Для избрания меры пресечения в зал суда завели сына Игоря Копейки Николая. Адвокат Владимир Тимошин заявил ходатайство об отводе судьи Сухаревич, аргументируя его тем, что она избирала меру пресечения другому фигуранту того же самого производства Дмитрию Рябцу. Мол, учитывая то, что у прокуратуры одни и те же доказательства, судья иного решения не примет.

Прокуроры же высказались против, назвав попытку отвода судьи злоупотреблением. Судья отклонила ходатайство.

16:15 В комментарии журналистам адвокат Дмитрия Рябца Юрий Тимошин заявил, что прокуратура пытается скрыть от них часть обстоятельств, чтобы не было «надлежащей защиты». Решение об избрании меры пресечения намерены обжаловать, так как таких денег для залога у Рябца нет.

16:00 Одному из задержанных Дмитрию Рябцу, который является помощником депутата Игоря Копейки, судья Сухаревич избрала меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца до 16 марта с возможностью внесения залога в размере 16 миллионов 753 тысяч гривен.

15:40 Судья Бицюк отказал в отводе Зинаиды Сухаревич по заявленному ранее ходатайству адвоката еще одного задержанного Олега Тоболина.

15:25 Судья Бицюк, рассмотрев ходатайство об отводе Зинаиды Сухаревич, которая должна была избирать меру пресечения еще одному фигуранту производства – директору фирмы «ПИК«МГБ» Вадиму Фолтину, принял решение отказать в удовлетворении.

Вскоре после этого Фолтину вызвали карету скорой помощи.

14;35 Судья Бицюк отказал в отводе Зинаиды Сухаревич по заявленном ходатайству адвокатом Игоря Копейки. По его словам, распределение происходило без нарушений, а потому для отвода нет оснований.

Пока судья находился в совещательной комнате, Копейка в комментарии журналистам заявил, что не понимает, что происходит.

14:05 Тем временем в другом зале судья Павлова отказала в отводе Зинаиды Сухаревич по заявленному накануне вечером ходатайству адвокатом Николая Копейки.

14:00 Отвод Сухаревич по ходатайству адвоката Игоря Копейки рассматривает судья Бицюк, сторону гособвинения представляет прокурор Валерий Точенов.

Адвокат Владимир Тимошин попросил суд выпустить подзащитного из клетки. Копейка говорит, что ничего не слышит из-за стенок. Прокурор же выступил против этого, заявив, что клетка не ограничивает права подсудимого, а также то, что не все члены преступной организации и личности присутствующих установлены. Судья принял решение выпустить.

13:35 Конвой завел Игоря Копейку для рассмотрения заявленного накануне отвода судье Зинаиде Сухаревич. В зале тем временем находятся депутаты городского совета Яковлев, Садыков, Веселовская, Бернацкий, Танасевич.

13:30 В комментарии журналистам адвокат Тимошин заявил, что усматривает в действиях судьи Павловой преступление в связи с чем, он намерен обращаться в Верховный суд Украины.

- Сейчас в Заводском суде происходит нарушение закона, нарушение прав человека, - заявил он.

13:20 Сын депутата Николаевского городского совета Николай Копейка заявил в суде, что не понимает, в чем его обвиняет прокуратура.

13:15 Пока Дмитрию Рябцу в закрытом режиме избирают меру пресечения, в другом зале рассматривается отвод судье Сухаревич, объявленный накануне вечером адвокатом еще одного задержанного – сына Игоря Копейки Николая.

Приступили к рассмотрению, когда адвоката подсудимого еще нет на месте. Присутствующие в зале женщины принялись кричать, что так нельзя.

Судья Павлова выслушала прокурора, который сказал, что нет оснований для отвода судье Сухаревич, ушла в совещательную комнату. Тем временем появился адвокат подсудимого Владимир Тимошин. А подсудимого Николая Копейку конвой вывел из зала.

12:30 По возвращению из совещательной комнаты судья Сухаревич разрешила подсудимому выйти из клетки.

После этого прокуроры озвучили требование о проведении судебного заседания в закрытом режиме, ссылаясь на то, что не все члены преступной группировки задержаны, и рассекречивание досудебных материалов могут навредить расследованию. Адвокаты и сам Рябец были против этого. Судья Сухаревич вынесла решение в пользу прокуратуры.

12:00 Судья Зинаида Сухаревич приступила к рассмотрению ходатайства по избранию меры пресечения Дмитрию Рябцу. Подсудимого снова завели в клетку. Адвокат повторно попросил суд выпустить его на время рассмотрения ходатайства, прокуроры высказались против этого. Судья ушла в совещательную комнату.

10:45 По возвращению из совещательной комнаты судья Бицюк огласил свое решение – отвод Зинаиде Сухаревич в рассмотрении ходатайства по избранию меры пресечения Дмитрию Рябцу отклонить, так как оснований для отвода нет.

10:10 Судья огласил перерыв на 5 минут для получения ответа от канцелярии о назначении судьи Сухаревич на рассмотрение ходатайства по избранию меры пресечения Дмитрию Рябцу. Вернулся с отчетом об автоматическом распределении. Стороны ознакомились с ним. После чего адвокат Юрий Тимошин заявил о нарушениях при распределении, а прокуроры возразили. В итоге судья ушел в совещательную комнату.

10:00 Адвокат попросил судью освободить его подзащитного из клетки на время рассмотрения отвода в связи с тем, что клетка не оборудована микрофоном. Прокуроры не поддержали. А вот судья принял решение пересадить Рябца к адвокату.

09:55 Судья Бицюк рассматривает отвод судье Сухаревич, заявленный адвокатом Дмитрия Рябца Юрием Тимошиным накануне вечером.

Сторону гособвинения представляют прокуроры Ерошкин и Билоцкая. В зале присутствуют депутаты Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Бурганенко, Ласурия, Веселовская, Бернацкий, Садыков. При том, что на 10:00 назначено заседание сессии горсовета.