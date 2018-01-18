Суд на два месяца арестовал николаевского офицера полиции, подозреваемого в торговле наркотиками

Судья Галина Подзигун В среду, 17 января, Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения офицеру полиции, подозреваемому в сбыте наркотиков. Его отправили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 140 тысяч 960 гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в Николаеве сотрудники внутренней безопасности полиции задержали участкового, который наладил торговлю каннабисом среди своих знакомых - он сбывал наркотики различными партиями и длительное время.

Следователь Алесин, прокурор Клопотенко Так, в ходе заседания прокурор Александр Кирпотенко ходатайствовал об аресте подозреваемого офицера Центрального отдела полиции на два месяца с правом внесения залога в размере 140 тысяч 960 гривен.

– В ходе досудебного расследования установлено, что офицер Центрального отдела полиции Павлищев, имея в силу работы и личных связей возможность получать канабис бесплатно или ниже цен нелегального рынка, решил сбывать канабис другим лицам с целью получения незаконной прибыли. При выполнении своих обязанностей сотрудника полиции Павлищев 8 ноября 2017 года познакомился с Б. и узнал, что тот раньше привлекался к уголовной ответственности и имеет среди знакомых таких, которые употребляют канабис. В связи с этим он решил, что Б. может стать тем, кому он может сбывать канабис с целью дальнейшей продажи и получения Б. прибыли, – рассказал прокурор Кирпотенко.

Кроме того, по словам прокурора, Павлищев предложил Б. заняться сбытом наркотиков, но последний отказался. В результате чего, по данным прокурора, Павлищев пригрозил Б., что в случае невыполнения его просьбы он подкинет ему канабис и оформит изъятие наркотика в законном порядке, вследствие чего того привлекут к уголовной ответственности.

Адвокат Бабенко В свою очередь, адвокат подозреваемого заявила, что ее подзащитный отрицает свою вину, при этом понимает обоснованность подозрений в этом преступлении.

Также прокурор заявил, что установлено четыре факта передачи Павлищевым каннабиса Б., за что подозреваемый получил 180, 1800, 1800 и 500 гривен.

Подозреваемый Павлыщев Подозреваемый не был с согласен с мерой пресечения в виде содержания под стражей и просил суд о домашнем аресте в ночное время суток, объясняя это тем, что ему необходимо финансово обеспечивать семью.

Прокуратура просила суд принять ходатайство в полном объеме из-за того, что Павлищев подозревается в совершении тяжкого преступления, тем самым подрывая авторитет правоохранительных органов. Также, по словам прокурора, не исключен риск того, что подозреваемый будет скрываться от органов досудебного следствия, а также возможно влияние со стороны Павлищева на свидетелей.

В итоге судья Галина Подзигун удовлетворила ходатайство прокуратуры и избрала Павлищеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 140 тысяч гривен.