Сын депутата Копейки не понимает, за что его задержали: «Я не знаю, что вообще происходит»

Сын депутата Николаевского городского совета Николай Копейка не понимает, в чем его обвиняет прокуратура.

Об этом Николай Копейка рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Так, Николаю Копейке 18 января избирают меру пресечения в Заводском районном суде Николаева.

- Я не знаю, что вообще происходит. У меня волосы дыбом встали, когда мне ходатайство вручили… Я вообще не понимаю (в чем меня обвиняют – ПН), я только прочитал подозрение, - заявил сын депутата.

Николай Копейка назвал «полным абсурдом и реально неправдой» то, что его подозревают в попытке дать взятку прокурору. Также он отрицает, что в его машине нашли 250 тысяч гривен, которые предназначались для взятки.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали депутата Николаевского горсовета от «Оппоблока» Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца и двух директоров фирм-подрядчиков. Сообщалось, что в материалах соответствующего уголовного производства фигурируют директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.