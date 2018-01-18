В Доминикане полиция арестовала дочь украинского бизнесмена, которая напала на своего парня

Полиция Доминиканы арестовала 31-летнюю дочь украинского бизнесмена, владельца авиакомпании Star Peru Валентина Касьянова.

Об этом сообщает Styler, ссылаясь на страницу Everything Sosua! For Sale, Specials, Questions, Misc в Facebook.

Выяснилось, что во время совместно поездки Наталья напала на своего молодого человека и ему пришлось отвезти её в полицию.

- Она сошла с ума и начала атаковать меня, пока не навредила мне, - рассказал молодой человек.

В отделении выяснилось, что дочь украинского предпринимателя ранее неоднократно привлекалась к ответственности, в частности за нападение на полицейских, попытку ограбления и употребление наркотиков. Сама Наталья Касьянова проживает в Майами.

Ранее сообщалось, что 18-летний сын украинского бизнесмена насмерть сбил на пешеходном переходе 17-летнего парня и сбежал.