Николаевец жестоко избил своего тестя – пострадавший в реанимации

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В Николаеве полиция задержала 34-летнего мужчину, который жестоко избил своего 61-летнего тестя.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Происшествие случилось в квартире дома по улице Озерной в микрорайоне Намыв. Нетрезвый мужчина в результате внезапно возникшей ссоры во время совместного употребления водки начал руками и ногами избивать тестя, несмотря на уговоры жены и несовершеннолетних детей.

Пострадавшего с множественными травмами головы доставили в реанимационное отделение больницы. Задержанному зятю сообщили о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Южноукраинске один парень ударил другого бутылкой по голове, у пострадавшего тяжелые травмы.

Вадим Богданов

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